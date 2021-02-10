Израильский легионер досрочно покинул Зарю

Летний новичок луганской «Зари» Максим Гречкин не сумел надолго задержаться в украинском чемпионате.

Как сообщает официальный сайт луганчан, руководство клуба приняло решение досрочно прекратить аренду защитника израильского «Бейтара». Арендное соглашение было рассчитано до конца сезона, но за полгода в команде игрок проявить себя не сумел.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Максима Гречкина три матча в чемпионате Украины по футболу. К слову, «Заря» имела возможность приобрести игрока по окончанию аренды.