EURO.com.ua

Футбол

Израильский легионер досрочно покинул Зарю

отАндрей Огородник

Фев 10, 2021 , ,
Максим Гречкин

Летний новичок луганской «Зари» Максим Гречкин не сумел надолго задержаться в украинском чемпионате.

Как сообщает официальный сайт луганчан, руководство клуба приняло решение досрочно прекратить аренду защитника израильского «Бейтара». Арендное соглашение было рассчитано до конца сезона, но за полгода в команде игрок проявить себя не сумел.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Максима Гречкина три матча в чемпионате Украины по футболу. К слову, «Заря» имела возможность приобрести игрока по окончанию аренды.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Металл указал на дверь трем игрокам

Фев 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Израильский легионер досрочно покинул Зарю

Фев 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Манор Соломон может перебраться в АПЛ

Фев 10, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

тринадцать − 9 =

Вы пропустили

Футбол

Металл указал на дверь трем игрокам

Фев 10, 2021 Андрей Огородник
Бокс

Далакян в мае вернется на ринг

Фев 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Израильский легионер досрочно покинул Зарю

Фев 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Манор Соломон может перебраться в АПЛ

Фев 10, 2021 Андрей Огородник