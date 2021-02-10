Манор Соломон может перебраться в АПЛ

Полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон не скрывает своего желания сменить клубную прописку.

Несмотря на то, что игрок лишь в нынешнем сезоне стабильно заиграл за «горняков», он считает, что уже готов идти на повышение, причем приоритетным вариантом для себя считает английский чемпионат.

«Ведутся переговоры с командами из Англии. Летом что-то может произойти. Я мечтаю играть в Англии. Мне кажется, что для меня это самый реальный вариант. Кроме того, команды из Англии платежеспособные», – сказал Соломон.

В нынешнем сезоне на счету Соломона 5 голов и сделал 1 ассист в 17 матчах за донецкий клуб.