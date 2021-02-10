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Футбол

МС перехватил две трансферные цели донецкого Шахтера

отАндрей Огородник

Фев 10, 2021 , , ,
Кайки

Английский «Манчестер Сити» выиграл конкуренцию в донецкого «Шахтера» в борьбе за восходящих звездочек бразильского футбола Кайки и Метиньо.

Как уже сообщалось ранее, «горняки» были готовы заплатить за талантов «Флуминенсе» 10 миллионов евро. Английский гранд предложил на пять миллионов больше, причем сумма с учетом бонусов может достигнуть 30 миллионов.

Сообщается, что Кайки и Метиньо перейдут в «Манчестер Сити» лишь в 2022 году, причем Метиньо сразу же будет отдан в аренду в «Труа», в то время, как Кайки будет выступать за молодежную команду «горожан».

от Андрей Огородник

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