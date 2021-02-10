Официально: Дмитрий Семенив перешел в ФК Львов

Один из аутсайдеров чемпионата Украины по футболу ФК «Львов» пока не впечатляет своей работой на рынке трансферов.

Как сообщает официальный сайт «горожан», ряды команды пополнил 22-летний полузащитник Дмитрий Семенив, который подписал с клубом контракт на два с половиной года.

Последние полгода новичок ФК «Львов» провел в Первой лиге, где выступал в составе «Горняк-Спорта». Также игрок успел поиграть в Латвии, а ещё ранее в одесском «Черноморце».

Ранее ФК «Львов» сообщал о переходе Довгого, Илющенкова, а также о возвращении нескольких игроков из аренды.