EURO.com.ua

Футбол

Официально: Дмитрий Семенив перешел в ФК Львов

отАндрей Огородник

Фев 10, 2021 , ,
Дмитрий Семенив

Один из аутсайдеров чемпионата Украины по футболу ФК «Львов» пока не впечатляет своей работой на рынке трансферов.

Как сообщает официальный сайт «горожан», ряды команды пополнил 22-летний полузащитник Дмитрий Семенив, который подписал с клубом контракт на два с половиной года.

Последние полгода новичок ФК «Львов» провел в Первой лиге, где выступал в составе «Горняк-Спорта». Также игрок успел поиграть в Латвии, а ещё ранее в одесском «Черноморце».

Ранее ФК «Львов» сообщал о переходе Довгого, Илющенкова, а также о возвращении нескольких игроков из аренды.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Ярмоленко вновь травмировался

Фев 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Официально: Дмитрий Семенив перешел в ФК Львов

Фев 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Кремень усилился двумя талантами Александрии

Фев 10, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

17 + двадцать =

Вы пропустили

Теннис

Свитолина сыграет на турнире в Дохе, Костюк в Лионе

Фев 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Ярмоленко вновь травмировался

Фев 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Официально: Дмитрий Семенив перешел в ФК Львов

Фев 10, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Кремень усилился двумя талантами Александрии

Фев 10, 2021 Андрей Огородник