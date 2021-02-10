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Футбол

Официально: Вячеслав Чурко — игрок Колоса

отАндрей Огородник

Фев 10, 2021 , , ,
Вячеслав Чурко

Коваливский «Колос» завершил переход уже четвертого новичка.

Как и ожидалось, ряды команды из Коваливки пополнил воспитанник донецкого «Шахтера» Вячеслав Чурко. Как сообщает официальный сайт клуба, 27-летний полузащитник будет выступать за команду Костышина на правах аренды. По словам агента игрока Вадима Шаблия речь идет о сроке на полтора года.

Стоить отметить, что контракт Чурко с «Шахтером» заканчивается в конце сезона.

Напомним, ранее ряды «Колоса» пополнили Альваро Нгамба, Николай Золотов и Дмитрий Хлебас.

от Андрей Огородник

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