Официально: Вячеслав Чурко — игрок Колоса

Коваливский «Колос» завершил переход уже четвертого новичка.

Как и ожидалось, ряды команды из Коваливки пополнил воспитанник донецкого «Шахтера» Вячеслав Чурко. Как сообщает официальный сайт клуба, 27-летний полузащитник будет выступать за команду Костышина на правах аренды. По словам агента игрока Вадима Шаблия речь идет о сроке на полтора года.

Стоить отметить, что контракт Чурко с «Шахтером» заканчивается в конце сезона.

Напомним, ранее ряды «Колоса» пополнили Альваро Нгамба, Николай Золотов и Дмитрий Хлебас.