Ярмоленко вновь травмировался

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко вероятней всего вновь пропустит ближайшие матчи из-за очередной травмы.

Вчера, во время матча Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» украинский вингер получил повреждение из-за которого не смог доиграть встречу. Ярмоленко был заменен на 54-й минуте, вместо него вышел Одубеко. Сроки восстановления игрока не сообщаются.

Аналитический портал Sofa Score оценил действия футболиста оценкой 6.6 баллов.

Отметим, что «Вест Хэм» в овертайме уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1) и покидает второй по престижности турнир Англии.