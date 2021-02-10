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Футбол

Заря близка к подписанию экс-футболиста Херенвена

отАндрей Огородник

Фев 10, 2021 , ,
Андреас Скоугор

Луганская «Заря» в ближайшее время может подписать в свои ряды очередного достаточно известного исполнителя.

По информации ТаТоТаке, в скором времени ряды команды Виктора Скрипника может пополнить бывший защитник молодежной сборной Дании Андреас Скоугор. После ухода из «Херенвена» игрок находится в статусе свободного агента.

Отметим, на заре своей карьеры 23-летний защитник считался большим талантом. В течении четырех сезонов он защищал цвета «Нордшелланда», год он провел в высшей лиге чемпионата Швеции за Эребру. Вызывался в юношеские и молодежную сборную Дании.

от Андрей Огородник

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