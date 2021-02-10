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Футбол

Заря внесла Шахаба в заявку на сезон

отАндрей Огородник

Фев 10, 2021 , ,
Шахаб Захеди

Тренерский штаб луганской «Зари» с первых матчей рассчитывает на своего зимнего новичка Шахаба Захеди.

Согласно заявке луганского клуба на официальном сайте УПЛ, иранский нападающий заявлен на вторую половину сезона под 9-м номером. Помимо Шахаба, на сезон заявлены Максим Хлань (полузащитник, 14-й номер), Максим Казаков, (полузащитник, 48-й номер), Владислав Емец (защитник, 17-й номер).

Стоить отметить, что сразу семь игроков были исключены из заявки «Зари». Заури Махарадзе, Михаил Перович , Тимофей Сухарь, Максим Агапов, Дмитрий Поддубный, Максим Гречкин и Игорь Чайковский покинули клуб этой зимой.

от Андрей Огородник

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