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Футбол

Безбородько мог перебраться в чемпионат Румынии

отАндрей Огородник

Фев 11, 2021 , ,
Денис Безбородько

Зимний новичок черниговской «Десны» Денис Безбородько имел сразу несколько вариантов трудоустройства за границей.

После ухода из «Александрии» перед игроком был выбор, либо покинуть чемпионат Украины, либо остаться в хорошо знакомом чемпионате.

«Были варианты и в Украине, и заграницей. С Шаблием посидели, поговорили. Сказал, что если в «Десну» получится – почему бы и нет, я только за. Тренер меня знает, я его знаю. В прошлый раз оставил о себе нормальное впечатление. Оказалось, что нужен. Долго не раздумывая, согласился.


В Румынию мне прислали контракт, о Корее даже говорили. Пока не готов ехать туда. Были хорошие контракты, но не готов пока ехать из Украины на заработки», – сказал Безбородько.

В нынешнем сезоне в 11 матчах за «Александрию» нападающий забил два гола. К слову, перед александрийским клубом он как раз защищал цвета «Десны».

от Андрей Огородник

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