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Футбол

Брюгге набрал сумасшедшую форму перед матчем с Динамо

отАндрей Огородник

Фев 11, 2021 , ,
Брюгге

Соперник киевского «Динамо» по 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Брюгге» продолжает крушить своих соперников на всех фронтах.

Вчера, в рамках 1/8 финала Кубка Бельгии брюссельський клуб обыграл «Антверпен», забив в ворота соперников три гола. Мячи на свой счет записали  Ханс Ванакен, Бас Дост и Руд Вормер. В свои ворота «Брюгге» пропустил лишь раз.

Вчерашняя победа стала для соперника «Динамо» десятой кряду. Общий счет – 29:8. С украинским клубом «Брюгге» проведет свой матч  18 февраля.

Напомним, киевляне свой первый официальный матч в этом году проведут в ближайшую субботу против «Олимпика».

от Андрей Огородник

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