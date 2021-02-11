Брюгге набрал сумасшедшую форму перед матчем с Динамо

Соперник киевского «Динамо» по 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Брюгге» продолжает крушить своих соперников на всех фронтах.

Вчера, в рамках 1/8 финала Кубка Бельгии брюссельський клуб обыграл «Антверпен», забив в ворота соперников три гола. Мячи на свой счет записали Ханс Ванакен, Бас Дост и Руд Вормер. В свои ворота «Брюгге» пропустил лишь раз.

Вчерашняя победа стала для соперника «Динамо» десятой кряду. Общий счет – 29:8. С украинским клубом «Брюгге» проведет свой матч 18 февраля.

Напомним, киевляне свой первый официальный матч в этом году проведут в ближайшую субботу против «Олимпика».