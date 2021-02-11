Бывший тренер Динамо прогнозирует талантам клуба большое будущее

Экс-помощник главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу Диего Лонго оценил шансы своих бывших подопечных уйти на повышение.

По словам итальянского специалиста, отличные шансы заиграть в Европе имеют Виталий Миколенко и Илья Забарный, который уже сейчас превращаются в лидеров «Динамо».

Миколенко и Забарный могут перейти в лучше чемпионаты, чем эти. Например, в АПЛ или Серию А. Да, они сейчас еще не соответствуют этому уровню, нужно развиваться.

Напомним, для 21-летнего Миколенко нынешний сезон четвертый в составе «Динамо». 18-летний Забарный проводит свой дебютный чемпионат.