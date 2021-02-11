Дентиньо пропустит ближайшие матчи Шахтера

Нападающий донецкого «Шахтера» Дентиньо, который мог этой зимой вернуться в Бразилию, несмотря на то, что остался в клубе, не сможет помочь «горнякам» в первых матчах нового года.

Как сообщает официальный сайт «Шахтера» бразильский форвард испытывает проблемы со здоровьем. На восстановление футболиста уйдет, как минимум две недели, в связи с чем игрок точно пропустит поединки против «Колоса» и первый матч Лиги Европы против «Маккаби».

Напомним, в нынешнем сезоне Дентиньо провел за «Шахтер» восемь поединков и забил три гола.