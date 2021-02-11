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Футбол

ФК Ужгород усилил свой состав двумя новичками

отАндрей Огородник

Фев 11, 2021 , ,
Сергей Майборода

Представитель Второй лиги чемпионата Украины по футболу ФК «Ужгород» подписал контракты с двумя новыми игроками.

Как сообщает официальный сайт закарпатского клуба, во второй половине сезона команде будут помогать опытнейший защитник Олег Допилка, который ранее покинул «Минай», а также воспитанник луганской «Зари» Сергей Майборода, который последние полгода провел в составе краматорского «Авангарда».

Напомним, первую половину сезона ФК «Ужгород» завершил на четвертом месте Второй лиги, отставая от лидера на три очка.

от Андрей Огородник

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