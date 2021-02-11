ФК Ужгород усилил свой состав двумя новичками

Представитель Второй лиги чемпионата Украины по футболу ФК «Ужгород» подписал контракты с двумя новыми игроками.

Как сообщает официальный сайт закарпатского клуба, во второй половине сезона команде будут помогать опытнейший защитник Олег Допилка, который ранее покинул «Минай», а также воспитанник луганской «Зари» Сергей Майборода, который последние полгода провел в составе краматорского «Авангарда».

Напомним, первую половину сезона ФК «Ужгород» завершил на четвертом месте Второй лиги, отставая от лидера на три очка.