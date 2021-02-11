Гол Петряка помог Фехервару обыграть Вашаш

Одним из самых результативных украинцев выступающих за рубежом продолжает оставаться воспитанник луганской «Зари» Иван Петряк.

Вчера полузащитник «Фехервара» забил гол в ворота «Вашаша» в рамках 1/32 финала Кубка Венгрии. Его команда победила со счетом 2:1, а для украинца этот гол стал уже девятым в нынешнем сезоне. Также на счету вингера три результативные передачи.

Отметим, несмотря на успешный сезон в исполнении Петряка, «Фехервар» практически потерял шансы на чемпионства, в национальной лиге клуб идет лишь третий, уступая лидеру «Ференцварошу» 16 очков.