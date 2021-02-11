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Футбол

Иван Калюжный близок к переходу в Александрию

отАндрей Огородник

Фев 11, 2021 , ,
Иван Калюжный

Полузащитник киевского «Динамо» Иван Калюжный близок к тому, чтобы уйти в очередную аренду.

По информации Footboom, 23-летний полузащитник сумел проявить себя перед тренерским штабом «Александрии», где последнее время находился на просмотре. Ожидается, что в скором времени будет оформлена его аренда, сроки которой не разглашаются.

Напомним, ранее Иван Калюжный выступал в составе «Металлист 1925» и «Руха», причем также на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел четыре поединка в рамках украинской Премьер лиги.

от Андрей Огородник

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