Иван Калюжный близок к переходу в Александрию

Полузащитник киевского «Динамо» Иван Калюжный близок к тому, чтобы уйти в очередную аренду.

По информации Footboom, 23-летний полузащитник сумел проявить себя перед тренерским штабом «Александрии», где последнее время находился на просмотре. Ожидается, что в скором времени будет оформлена его аренда, сроки которой не разглашаются.

Напомним, ранее Иван Калюжный выступал в составе «Металлист 1925» и «Руха», причем также на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел четыре поединка в рамках украинской Премьер лиги.