Металлист 1925 подпишет экс-игрока Млады Болеслав

Харьковский «Металлист 1925» продолжает поиски усиления стартового состава.

По информации Sport Arena, в скором времени новичком харьковчан может стать бывший полузащитник черновицкой «Буковины» Виталий Блажко, который до недавнего времени выступал в чемпионате Чехии, защищая цвета «Млады Болеслав». Сейчас игрок проходит просмотр в команде Кривенцова и все идет к тому, что стороны подпишут контракт.

Напомним, после первой половины сезона «Металлист 1925» идет на пятом месте второго по силе дивизиона чемпионата Украины.