EURO.com.ua

Футбол

Металлист 1925 подпишет экс-игрока Млады Болеслав

отАндрей Огородник

Фев 11, 2021 , ,
Валерий Блажко

Харьковский «Металлист 1925» продолжает поиски усиления стартового состава.

По информации Sport Arena, в скором времени новичком харьковчан может стать бывший полузащитник черновицкой «Буковины» Виталий Блажко, который до недавнего времени выступал в чемпионате Чехии, защищая цвета «Млады Болеслав». Сейчас игрок проходит просмотр в команде Кривенцова и все идет к тому, что стороны подпишут контракт.

Напомним, после первой половины сезона «Металлист 1925» идет на пятом месте второго по силе дивизиона чемпионата Украины.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Металлист 1925 подпишет экс-игрока Млады Болеслав

Фев 11, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Назарий Русин может перебраться в чемпионат Польши

Фев 11, 2021 Андрей Огородник
Футбол

СК Днепр-1 намерен пригласить Лучкевича

Фев 11, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один × 1 =

Вы пропустили

Автоспорт

Хэмилтон остается в Mercedes: но что будет дальше

Фев 11, 2021 Виктор
Футбол

Металлист 1925 подпишет экс-игрока Млады Болеслав

Фев 11, 2021 Андрей Огородник
Теннис

Элина Свитолина вышла в 1/16 финала Australian Open

Фев 11, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Назарий Русин может перебраться в чемпионат Польши

Фев 11, 2021 Андрей Огородник