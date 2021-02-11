Назарий Русин может перебраться в чемпионат Польши

Молодой форвард киевского «Динамо» Назарий Русин, который пока проигрывает конкуренцию за место в составе, может этой зимой покинуть клуб.

Как сообщает ряд польских интернет-изданий, большой интерес к игроку проявляет варшавская «Легия». Сообщается, что польский гранд намерен приобрести нападающего, в то время, как по информации ТаТоТаке «Динамо» готово отпустить футболиста лишь на правах аренды.

Напомним, ранее сообщалось, что на правах аренды в «Легию» может перебраться защитник «Динамо» Артем Шабанов.