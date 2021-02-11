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Футбол

Назарий Русин может перебраться в чемпионат Польши

отАндрей Огородник

Фев 11, 2021 , ,
Назарий Русин

Молодой форвард киевского «Динамо» Назарий Русин, который пока проигрывает конкуренцию за место в составе, может этой зимой покинуть клуб.

Как сообщает ряд польских интернет-изданий, большой интерес к игроку проявляет варшавская «Легия». Сообщается, что польский гранд намерен приобрести нападающего, в то время, как по информации ТаТоТаке «Динамо» готово отпустить футболиста лишь на правах аренды.

Напомним, ранее сообщалось, что на правах аренды в «Легию» может перебраться защитник «Динамо» Артем Шабанов.

от Андрей Огородник

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