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Футбол

Сборная Азербайджана натурализирует двух игроков Миная

отАндрей Огородник

Фев 11, 2021 , ,
Анатолий Нуриев

Сразу два игрока закарпатского «Миная» могут сменить гражданство, причем, уже в ближайшее время.

Как сообщает азербайджанская пресса, местная Федерация футбола начала процесс натурализации форварда и полузащитника «Миная» Анатолия Нуриева и Рустама Ахмедзаде. Возможную смену игроками национальности подтвердил и главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи.

Я встретился с тремя потенциальными игроками для «милли». С двумя из них мы начнем процесс натурализации. Это футболисты украинского клуба Анатолий Нуриев и Рустам Ахмедзаде. Оба интересные игроки. Если не будет бюрократических проблем, Нуриев и Ахмедзаде могут быть призваны на сбор «милли» в преддверии стартового матча отбора на ЧМ-2022 с Португалией. С третьим кандидатом, Камраном Алиевым, ситуация немного сложнее. Он играет в чемпионате России, и, если выберет Азербайджан, станет легионером.

Напомним, в нынешнем сезоне Анатолий Нуриев лучший бомбардир «Миная».

от Андрей Огородник

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