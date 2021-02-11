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Футбол

СК Днепр-1 намерен пригласить Лучкевича

отАндрей Огородник

Фев 11, 2021 , ,
Валерий Лучкевич

СК «Днепр-1» несмотря на активное трансферное окно продолжает работать над усилением состава.

По информации ТаТоТаке, руководство днепровского клуба намерено заполучить в свои ряды латераля «Александрии» Валерия Лучкевича. Сейчас клуб изучает всевозможные варианты приглашения игрока, который в свое время блистал ещё в составе «Днепра». Ранее сообщалось, что днепровский клуб намерен усилится полузащитником «Александрии» Кириллом Ковальцом.

Напомним, этой зимой СК «Днепр-1» подписал в свои ряды Марио Чуже, Билла и Вагнера.

от Андрей Огородник

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