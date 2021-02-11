СК Днепр-1 намерен пригласить Лучкевича

СК «Днепр-1» несмотря на активное трансферное окно продолжает работать над усилением состава.

По информации ТаТоТаке, руководство днепровского клуба намерено заполучить в свои ряды латераля «Александрии» Валерия Лучкевича. Сейчас клуб изучает всевозможные варианты приглашения игрока, который в свое время блистал ещё в составе «Днепра». Ранее сообщалось, что днепровский клуб намерен усилится полузащитником «Александрии» Кириллом Ковальцом.

Напомним, этой зимой СК «Днепр-1» подписал в свои ряды Марио Чуже, Билла и Вагнера.