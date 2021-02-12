Экс-защитник молодежной сборной Украины перешел в московское Торпедо

Украинский защитник Александр Каплиенко сменил российскую Премьер лигу на российскую ФНЛ.

Покинул «Тамбов», воспитанник запорожского «Металлурга» принял предложение московского «Торпедо». Как сообщает официальный сайт «автозаводцев», украинский игрок подписал контракт сроком на 2,5 года. Перешел Каплиенко в «Торедо» на правах свободного агента.

Напомним, в чемпионате Украины Александр Каплиенко выступал в составе запорожского «Металлурга», «Металлиста» и «Черноморца». Имеет игрок опыт выступлений в чемпионате Грузии и Беларуси. Вызывался в юношескую и молодежную сборную Украины.