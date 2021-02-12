EURO.com.ua

Футбол

Экс-защитник молодежной сборной Украины перешел в московское Торпедо

отАндрей Огородник

Фев 12, 2021 , ,
Александр Каплиенко

Украинский защитник Александр Каплиенко сменил российскую Премьер лигу на российскую ФНЛ.

Покинул «Тамбов», воспитанник запорожского «Металлурга» принял предложение московского «Торпедо». Как сообщает официальный сайт «автозаводцев», украинский игрок подписал контракт сроком на 2,5 года. Перешел Каплиенко в «Торедо» на правах свободного агента.

Напомним, в чемпионате Украины Александр Каплиенко выступал в составе запорожского «Металлурга», «Металлиста» и «Черноморца». Имеет игрок опыт выступлений в чемпионате Грузии и Беларуси. Вызывался в юношескую и молодежную сборную Украины.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Официально: Иван Калюжный — игрок Александрии

Фев 12, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Официально: Валерий Блажко перешел в Металлист 1925

Фев 12, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Экс-защитник молодежной сборной Украины перешел в московское Торпедо

Фев 12, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

16 + двенадцать =

Вы пропустили

Футбол

Официально: Иван Калюжный — игрок Александрии

Фев 12, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Официально: Валерий Блажко перешел в Металлист 1925

Фев 12, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Экс-защитник молодежной сборной Украины перешел в московское Торпедо

Фев 12, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Металл усилится бразильским легионером

Фев 12, 2021 Андрей Огородник