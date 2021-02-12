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Футбол

Гол Яремчука помог Генту обыграть Шарлеруа

отАндрей Огородник

Фев 12, 2021 , ,
Роман Яремчук

Украинский нападающий Роман Яремчук, несмотря на конфликт с руководством клуба, которое не желает отпускать игрока на повышение, продолжает приносить пользу своему клубу.

В матче 1/8 финала Кубка Бельгии украинский форвард вновь оказался в числе героев матча. Воспитанник «Динамо» сравнял счет на 74-ой минуте матча, а его клуб в итоге выиграл со счетом 3:1.

В нынешнем сезоне Роман Яремчук сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил тринадцать голов и сделал четыре результативные передачи. Игрок является лучшим бомбардиром «Гента».

от Андрей Огородник

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