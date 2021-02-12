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Футбол

Колос даст Селезневу второй шанс?

отАндрей Огородник

Фев 12, 2021 , ,
Евгений Селезнев

Несмотря на скандальное изгнание Евгения Селезнева из сборов коваливского «Колоса» есть шансы что бывший форвард сборной Украины останется в команде.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, вчера состоялся встреча нападающего с владельцем «Колоса» Андреем Засухой. Стороны выслушали друг друга, и решение по разрыву контракта пока отложено в сторону. Решающей должна стать позиция главного тренера коваливского клуба Руслана Костышина, который отсутствовал на встрече.

Напомним, неофициальные источники сообщали, что Селезнев грубо нарушил дисциплину в команде, а также имел конфликт с главным тренером, после чего и был отстранен от команды.

от Андрей Огородник

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