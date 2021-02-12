Металл усилится бразильским легионером

Харьковский «Металл», который с большой долей вероятности повыситься в классе по итогам текущего сезона, продолжает смотреть потенциальных новичков команды.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, в скором времени харьковчане могут подписать в свои ряды 31-летнего бразильского легионера Жо Оливейру. Несмотря на то, что свой крайний сезон игрок провел в четвертой по силе лиге Бразилии, ранее он успел поиграть за такие известные клубы, как «Шапакоэнсе» и «Форталеза».

Напомним, этой зимой харьковский «Металл» усилил свой состав Шопиным и Сикорским.