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Футбол

Михайличенко сделал ассист за Андерлехт

отАндрей Огородник

Фев 12, 2021 , ,
Богдан Михайличенко

Кандидат в сборную Украины Богдан Михайличенко постепенно отвоевывает себе место в стартовом составе.

После почти двухмесячной паузы украинский защитник вышел в стартовом составе во втором кряду матче Кубка Бельгии. В поединке против «Юнион Сент-Жиллуа» воспитанник «Динамо» не только сыграл надежно в защите, но и отличился результативной передачей. «Андерлехт» выиграл свой матч со счетом 5:0.

В нынешнем сезоне на счету Богдана Михайличенко 15 матчей во всех турнирах за бельгийский гранд, один гол и две результативные передачи.

от Андрей Огородник

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