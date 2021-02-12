Михайличенко сделал ассист за Андерлехт

Кандидат в сборную Украины Богдан Михайличенко постепенно отвоевывает себе место в стартовом составе.

После почти двухмесячной паузы украинский защитник вышел в стартовом составе во втором кряду матче Кубка Бельгии. В поединке против «Юнион Сент-Жиллуа» воспитанник «Динамо» не только сыграл надежно в защите, но и отличился результативной передачей. «Андерлехт» выиграл свой матч со счетом 5:0.

В нынешнем сезоне на счету Богдана Михайличенко 15 матчей во всех турнирах за бельгийский гранд, один гол и две результативные передачи.