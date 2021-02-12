Официально: Иван Калюжный — игрок Александрии

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Иван Калюжный продолжит свою карьеру в составе «Александрии».

Как сообщает официальный сайт александрийского клуба, 23-летний футболист поставил подпись под контрактом с их клубом сроком на два года. Условия перехода не известны, но можно предположить, что «Динамо» предоставило игроку статус свободного агента, после чего он переехал в клуб с Кировоградской области.

«Я рад стать частью футбольного клуба «Александрия». Мне нравится и команда, и тренерский штаб. Практически сразу нашел общий язык с игроками. Хорошие ребята. Есть большое желание играть и помогать «Александрии» одерживать победы», – сказал Калюжный.

Напомним, Иван Калюжный является воспитанником харьковского «Металлиста», играл за молодежную команду «Динамо», «Металлист-1925» и «Рух». В составе двух последних команд игрок выступал на правах аренды.