Официально: Валерий Блажко перешел в Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» подписал в свои ряды талантливого нападающего из чемпионата Чехии.

Как сообщает официальный сайт клуба, полноценное соглашение с командой подписал 19-летний форвард Валерий Блажко. В новой команде игрок будет выступать под 18-м номером. Перешел игрок в состав харьковчан бесплатно, на правах свободного агента.

Отметим, Валерий Блажко является воспитанником харьковского футбола, ранее он выступал за харьковский Авангард». Последним его клубом была чешская «Млада Болеслав», правда, он выступал лишь за молодежную команду клуба.