Ярмоленко рискует пропустить оставшуюся часть сезона

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко продолжает расстраивать своих болельщиков постоянными проблемами со здоровьем.

Не успел вингер «Вест Хэма» восстановиться после очередной травмы, как вновь отправляется в лазарет. Как сообщает Claret and Hugh, футболист в матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» растянул связки колена и скорей всего в нынешнем сезоне больше не сыграет.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Ярмоленко 20 матчей во всех турнирах, три гола и четыре результативные передачи.