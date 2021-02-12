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Футбол

Ярмоленко рискует пропустить оставшуюся часть сезона

отАндрей Огородник

Фев 12, 2021 , ,
Андрей Ярмоленко

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко продолжает расстраивать своих болельщиков постоянными проблемами со здоровьем.

Не успел вингер «Вест Хэма» восстановиться после очередной травмы, как вновь отправляется в лазарет. Как сообщает Claret and Hugh, футболист в матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» растянул связки колена и скорей всего в нынешнем сезоне больше не сыграет.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Ярмоленко 20 матчей во всех турнирах, три гола и четыре результативные передачи.

от Андрей Огородник

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