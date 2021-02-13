Два украинских футболиста в ТОП-30 главных футбольных талантов мира

Сумасшедший прогресс двух звездочек киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Ильи Забарного и Анатолия Трубина не остался без внимания со стороны европейской футбольной общественности.

Успешная игра юных украинцев в Лиге чемпионов и чемпионате Украины привлекла к ним внимание экспертов авторитетного французского издания L’Equipe, которое внесло обеих игроков в рейтинг главных футбольных талантов современности среди игроков, которые родились после 1 января 2001 года.

Лучшие молодые игроки по версии L’Equipe (футболисты не старше 2001 года рождения)

1. Ансу Фати («Барселона», 2002 год рождения)

2. Эдуардо Камавинга («Ренн», 2002)

3. Райан Гравенберх («Аякс», 2002)

4. Педри («Барселона», 2002)

5. Джованни Рейна («Боруссия» Д, 2002)

6. Джуж Беллингхэм («Боруссия» Д, 2003)

7. Яри Версхаерен («Андерлехт», 2001)

8. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», 2001)

9. Бакайо Сака («Арсенал», 2001)

10. Мирон Боаду (АЗ, 2001)…

23. Илья Забарный («Динамо» Киев, 2002)…

30. Анатолий Трубин («Шахтер», 2001)…