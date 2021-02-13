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Футбол

Два украинских футболиста в ТОП-30 главных футбольных талантов мира

отАндрей Огородник

Фев 13, 2021 , , ,
Илья Забарный

Сумасшедший прогресс двух звездочек киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Ильи Забарного и Анатолия Трубина не остался без внимания со стороны европейской футбольной общественности.

Успешная игра юных украинцев в Лиге чемпионов и чемпионате Украины привлекла к ним внимание экспертов авторитетного французского издания L’Equipe, которое внесло обеих игроков в рейтинг главных футбольных талантов современности среди игроков, которые родились после 1 января 2001 года.

Лучшие молодые игроки по версии L’Equipe (футболисты не старше 2001 года рождения)

  • 1. Ансу Фати («Барселона», 2002 год рождения)
  • 2. Эдуардо Камавинга («Ренн», 2002)
  • 3. Райан Гравенберх («Аякс», 2002)
  • 4. Педри («Барселона», 2002)
  • 5. Джованни Рейна («Боруссия» Д, 2002)
  • 6. Джуж Беллингхэм («Боруссия» Д, 2003)
  • 7. Яри Версхаерен («Андерлехт», 2001)
  • 8. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», 2001)
  • 9. Бакайо Сака («Арсенал», 2001)
  • 10. Мирон Боаду (АЗ, 2001)…
  • 23. Илья Забарный («Динамо» Киев, 2002)…
  • 30. Анатолий Трубин («Шахтер», 2001)…

от Андрей Огородник

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