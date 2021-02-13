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Футбол

Экс-звезда сборной Аргентины возглавил Сан-Паулу

отАндрей Огородник

Фев 13, 2021 , ,

Бывший форвард сборной Аргентины и ряда итальянских клубов Эрнан Креспо пошел на повышение в своей тренерской карьере.

Успехи аргентинского специалиста во главе аргентинского клуба «Дефенса и Хустисия», с которым он выиграл Кубок Судамерикана, не остались без внимания больших клубов Южной Америки. Аргентинец получил приглашение от «Сан-Паулу» с которым подписал контракт сроком на два года.

Напомним, в роли тренера Эрнан Креспо работал во главе юношеской команды «Пармы», «Модены», Банфилда» и «Дефенсы и Хустисии».

от Андрей Огородник

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