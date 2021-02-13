Гасперини сообщил, когда сыграет Коваленко

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что новичок команды Виктор Коваленко получит свой шанс.

По словам специалиста, он центрхав, который может сыграть, как на атаку, так и на оборону.

«Он может сыграть и на оборону, мы рассматриваем его как центрального полузащитника. У нас не было возможности проверить его в товарищеском матче. Надеюсь, на следующей неделе проверим его в деле», – приводит слова Гасперини TuttoAtalanta.

Напомним, Коваленко еще не дебютировал за «Аталанту», но уже один раз попадал в заявку на матч.