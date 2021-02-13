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Футбол

Гасперини сообщил, когда сыграет Коваленко

отСергей Сумской

Фев 13, 2021 ,

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что новичок команды Виктор Коваленко получит свой шанс.

По словам специалиста, он центрхав, который может сыграть, как на атаку, так и на оборону.

«Он может сыграть и на оборону, мы рассматриваем его как центрального полузащитника. У нас не было возможности проверить его в товарищеском матче. Надеюсь, на следующей неделе проверим его в деле», – приводит слова Гасперини TuttoAtalanta.

Напомним, Коваленко еще не дебютировал за «Аталанту», но уже один раз попадал в заявку на матч.

от Сергей Сумской

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