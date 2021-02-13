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Футбол

Ген. директор Зари заверил в финансовой стабильности клуба

отАндрей Огородник

Фев 13, 2021 , ,
Станислав Оганов

Генеральный директор луганской «Зари» Станислав Оганов опроверг информацию о финансовом кризисе в клубе.

Слабая трансферная компания бронзовых призеров крайнего чемпионата Украины породила в СМИ слухи, что клуб испытывает проблемы с финансами. Укрепилось это мнение после того, как «Заря» проиграла конкуренцию скромному «Эребру» в борьбе за Скоугора.

У «Зари» нет никаких финансовых проблем. Центрального защитника мы не искали. У нас есть достаточно квалифицированных футболистов, которые в случае необходимости могут заменить центральных защитников», – сказал Оганов.

Напомним, этой зимой «Заря» впервые за долгое время за деньги усилилась новым игроком, купив за 365 тысяч евро Шахаба Захеди в «Олимпика»,

от Андрей Огородник

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