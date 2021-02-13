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Футбол

Официально: Анхелиньо переходит в Лейпциг

отАндрей Огородник

Фев 13, 2021 , ,
Анхелиньо

Немецкий «Лейпциг» оформил полноценный переход латераля английского «Манчестер Сити» Анхелиньо.

Как сообщает официальный сайт «биков», бразильский футболист подписал с их клубом контракт до конца сезона 2025 года. ЧТобы заполучить игрока руководство «Лейпцига» активировало клаусулу защитника, которая составляла 18 миллионов евро.

Напомним, крайние два сезона Анхелиньо провел в составе «Лейпцига» на правах аренды. За время в команде он провел 32 матча, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

от Андрей Огородник

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