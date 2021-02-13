Проведение матча «Колос» – «Шахтер» под вопросом?

Сегодняшний матч между коваливским «Колосом» и донецким «Шахтером» может не состояться.

Как сообщает «Футбол NEWS» делегат матча 14-го тура УПЛ «Колос» – «Шахтер» Александр Каденко не доволен состоянием поля в Коваливке. По его мнению поле не готово к проведению матча, что чревато либо переносом поединка, либо техническим поражением. Окончательное решение по поединку будет принято за полтора часа до начала поединка.

Отметим, что это не первый случай в нынешнем сезоне, когда из-за погодных условий матч при участии «Шахтера» может не состояться. Ранее петровский «Ингулец» получил техническое поражение за то, что не успел подготовить поле стадиона «Зирка», к поединку против «горняков».