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Футбол

Пять игроков Олимпика не сыграют в матче против Динамо

отАндрей Огородник

Фев 13, 2021 , ,
Артем Кичак

Тренерский штаб донецкого «Олимпика» перед матчем против киевского «Динамо» получил дополнительную головную боль.

К предыдущим кадровым потерям в лице Шахаба, который был продан в «Зарю», Каргбо и Бенито, которые не имеют права играть против «Динамо» по условиям контракта, в сегодняшнем поединке также не сыграют основной вратарь и полузащитник Артем Кичак и Евгений Цымбалюк, о чем сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, старт матча запланирован на 17:00 по киевскому времени. Для обеих команд это будет первая официальная встреча в 2021 году.

от Андрей Огородник

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