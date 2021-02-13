Пять игроков Олимпика не сыграют в матче против Динамо

Тренерский штаб донецкого «Олимпика» перед матчем против киевского «Динамо» получил дополнительную головную боль.

К предыдущим кадровым потерям в лице Шахаба, который был продан в «Зарю», Каргбо и Бенито, которые не имеют права играть против «Динамо» по условиям контракта, в сегодняшнем поединке также не сыграют основной вратарь и полузащитник Артем Кичак и Евгений Цымбалюк, о чем сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, старт матча запланирован на 17:00 по киевскому времени. Для обеих команд это будет первая официальная встреча в 2021 году.