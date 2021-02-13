Стало известно, сколько Шахаб будет зарабатывать в Заре

Бывший лидер донецкого «Олимпика» Шахаб Захеди, помимо того, что перебравшись в «Зарю» ушел на повышение, также сумел заполучить для себя очень неплохой по меркам УПЛ контракт.

Свет на финансовые условия контракта иранского нападающего пролил директор телеканалов Футбол Александр Денисов.

«Было много вариантов, был очень выгодный в финансовом плане вариант для Шахаба из Казахстана, но он отверг это предложение. В конце концов, произошла деликатная ситуация – Шахаб, несмотря на все свои обещания, подписал предварительный контракт с Зарей за спиной у Гельзина. За это Шахаб получил подъемные в размере 100 тысяч долларов», — сказал Денисов.

«Дальше в переговоры уже вступили клубы. Заря предлагала 300 тысяч долларов, Гельзин хотел получить 360 тысяч и в итоге стороны остановились на этой цифре. По моей информации, зарплата Шахаба в Заре составит 12 000 долларов в месяц, футболист доволен, Заря тоже, Владислав Гельзин тоже доволен».

Напомним, в нынешнем сезоне Шахаб является одним из лидеров гонки бомбардиров чемпионата Украины. На его счету восемь точных ударов.