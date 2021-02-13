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Футбол

Зинченко стал одним из лучших в Сити в игре с Тоттенхэмом

отСергей Сумской

Фев 13, 2021 , ,

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сыграл полный матч 24-го тура чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма» (3:0).

Украинец получил оценку 7,8 от статистического портала Whoscored, это 4-я оценка в команде наравне с Канселу. У него выше оценка, чем у любого из футболистов «Шпор».

Зинченко нанес один удар (мимо), отдал 100 передач, точность которых составила 93%, два раза шел в обводку (1 успешная), 9 раз вступал в отбор (7 успешных).

Стоит отметить, что лучшим футболистом игры стал хавбек «Ман Сити» Илкай Гюндоган.

от Сергей Сумской

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