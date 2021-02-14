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Футбол

Британская пресса восхищается Зинченко

отАндрей Огородник

Фев 14, 2021 , ,
Александр Зинченко

Украинский универсал Александр Зинченко продолжает радовать своей игрой в составе английского «Манчестер Сити».

В матче против лондонского «Тотенхэма» воспитанник «Шахтера» традиционно для последних матчей вышел в стартовом составе и был одним из самых активных игроков встречи. Авторитетное британское издание Мanchester Еvening News высоко оценила действия украинца.

«И снова потрясающие действия, — написал в комментарии к оценке Зинченко автор МЕN Саймон Байковски. — Комфортно и хорошо. Усердно подчищал за партнерами и всегда поддерживал движение команды».

Напомним, вчера «Манчестер Сити» выиграл одиннадцатый матч кряду, разбив «Тоттенхэм» со счетом 3:0.

от Андрей Огородник

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