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Футбол

Экс-футболист Руха переберется в Казахстан

отАндрей Огородник

Фев 14, 2021 , ,
Игорь Дуць

Бывший защитник львовского «Руха» Игорь Дуц близок к переезду в чемпионат Казахстана.

По информации Meta-ratings.com.ua, новым клубом экс-капитана «Руха» должен стать казахский «Окжетпес», куда он должен перейти на правах свободного агента. Этой зимой, напомним, Дуц ушел из львовского клуба, где выступал в течении четырех последних сезонов. В Украине защитник также поиграл за молодежный состав «Шахтера» и «Мариуполь».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Окжетпес» занял последнее место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

от Андрей Огородник

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