Игрок принадлежащий Динамо вызван в молодежную сборную Бельгии

Форвард донецкого «Олимпика» Ибрагим Каргбо, правами на которого владеет киевское «Динамо», получил дебютный вызов в молодежную сборную Бельгии по футболу.

Как сообщает официальный сайт «Олимпика», 21-летний форвард попал в список игроков, которые примут участие в матче против молодежной сборной Франции. Поединки запланированы на 26 и 29 марта.

Отметим, ранее Ибрагим Каргбо неоднократно вызывался в юношеские сборные Бельгии разных вековых групп. В нынешнем сезоне на его счету один гол в 11 матчах УПЛ.