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Футбол

Ливерпуль заинтересовался вингером Лидса

отАндрей Огородник

Фев 14, 2021 , ,
Рафинья

Английский «Ливерпуль», который проводит один из самых слабых своих сезонов за последние несколько лет, продолжает искать варианты для усиления состава.

Как сообщает Goal.com, под прицелом «красных» находиться бразильский полузащитник «Лидса» Рафинья, который успел здорово проявить себя в составе йоркширского клуба. В 25 матчах за «Лидс» игрок забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, после 24 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» идет лишь на четвертом месте в турнирной таблице уступая лидеру АПЛ «Манчестер Сити» 13 очков.

от Андрей Огородник

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