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Футбол

Матч между Десной и Динамо состоится в Киеве

отАндрей Огородник

Фев 14, 2021 , ,
Стадион

Ближайший матч чемпионата Украины по футболу между черниговской «Десной» и киевским «Динамо» состоится в Киеве, несмотря на то, что номинальными хозяевами является черниговский клуб.

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, представители обеих команд согласовали перенос номинально выездного для киевлян матча из Чернигова в столицу Украину. Причины не называются, но можно предположить, что на решение повлияли сложные погодные условия.

Напомним, вчера из-за плохой погоды был перенесен матч между «Колосом» и «Шахтером». Обе команды проведут поединок сегодня в Киеве.

от Андрей Огородник

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