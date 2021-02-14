Шабанов и Русин переходят в Легию

Сразу два футболиста киевского «Динамо» в ближайшее время станут игроками варшавской «Легии».

Главный тренер вице-чемпионов Украины Мирча Луческу подтвердил факт ухода игроков на своей крайней пресс-конференции.

Было бы неправильно не отпустить Шабанова, если он сильно желал этого. «Легия» – команда европейского уровня, борется за чемпионство. И они изъявили желание видеть Русина в своем составе. Футболистам нужно было поменять обстановку, почувствовать этот уровень европейский. Это пойдет им только на пользу».