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Футбол

Шабанов и Русин переходят в Легию

отАндрей Огородник

Фев 14, 2021 , , ,
Назарий Русин

Сразу два футболиста киевского «Динамо» в ближайшее время станут игроками варшавской «Легии».

Главный тренер вице-чемпионов Украины Мирча Луческу подтвердил факт ухода игроков на своей крайней пресс-конференции.

Было бы неправильно не отпустить Шабанова, если он сильно желал этого. «Легия» – команда европейского уровня, борется за чемпионство. И они изъявили желание видеть Русина в своем составе. Футболистам нужно было поменять обстановку, почувствовать этот уровень европейский. Это пойдет им только на пользу».

В нынешнем сезоне Артем Шабанов и Назарий Русин появлялись на футбольном поле лишь по одному разу.

от Андрей Огородник

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