Барселона — ПСЖ: превью, мнение букмекеров, трансляция

Ожидание болельщиков перед возвращением Лиги чемпионов подошло к концу. Во вторник в рамках 1/8 финала состоится первый матч одной из самых интересных пар. «Барселона», один из фаворитов этого соревнования, встретится с Парижем Сен-Жерменом, еще одним фаворитом турнира, на «Камп Ноу». Противостояние будет очень интересным, учитывая составы команд и историю их противостояний.

Последние результаты

Команда Рональда Кумана в субботу одержала седьмую подряд победу в Ла Лиге после очень неудачного начала сезона. На этот раз они в великолепном стиле обыграли «Депортиво» Алавес с счетом 5:1. Однако стоит отметить и силу соперника, который борется за то, чтобы остаться в Ла Лагие. Однако «Барселона» все еще продолжает показывать не очень стабильные результаты. Недавно каталонцам пришлось признать превосходство «Севильи» (0:2) в первом полуфинальном матче Кубка Короля. В Кубке Испании команда имеет проблемы, «Барса» прошла в четвертку лучших только в дополнительное время переиграв «Гранаду». Каталонский клуб занимает третье место в Примере, уступая лидеру «Атлетико» восемь пунктов, при этом у мадридской команды еще и матч в запасе.

ПСЖ также одержал победу в минувшие выходные. Команда Маурисио Почеттино без проблем обыграла «Ниццу» со счетом 2:1. Это была третья подряд победа парижан в Лиге 1. Тем не менее, команда, которая базируется на Парк-де-Пренс, занимает лишь второе место в таблице, отставая от «Лиля» на одно очко. В последних десяти матчах у ПСЖ восемь побед, одно поражение от «Лорьяна» 31 января и ничья с «Сент-Энтьеном» шестого января.

Путь к 1/8 финала

«Барселона» встретилась с «Ювентусом», киевским «Динамо» и «Ференцваросом» и выиграла пять из шести игр на групповом этапе. Этого хватило лишь на второе место, так как после победы над «Юве» 2:0 в Турине умудрились уступить на своей арене 0:3 и по разнице голов в личных встречах пропустил чемпионов Италии.

В свою очередь соперниками ПСЖ были: «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг» и «Башакшехир». Клуб из французской столицы набрал 12 очков и выиграл свою группу. У ПСЖ в активе четыре победы и два поражения.

История противостояний

Команды очень хорошо знают друг друга. В последнее время они часто играют один против одного. «Барса» и ПСЖ встречались друг с другом в общей сложности 11 раз, и у «Барселоны» лучший результат: шесть побед, три победы ПСЖ и две ничьи. Наверное, большинство болельщиков помнят эпическое противостояние в 1/8 финала сезона 2016/2017. Тогда клуб из Франции выиграл дома 4:0, но проиграл 6:1 в ответном матче и вынужден был распрощаться с мечтами о четвертьфинале. Это было последнее противостояние между командами.

Кадровая ситуация

Рональд Куман не сможет рассчитывать на четырех игроков. Из-за травм не сыграют Рональд Араужо, Филипп Коутиньо, Ансу Фати, а также Сержи Роберто.

ПСЖ тоже не сыграет в оптимальном составе. Самая большая потеря — отсутствие Неймара. Кроме него на поле не появятся: Колин Дагба, Анхель Ди Мария, Хуан Бернат и Тимоти Пембеле.

Предварительные стартовые составы:

Барселона: Тер Штеген — Дест, Пике, Ленглет, Альба — Бускетс, Де Йонг, Педри — Дембеле, Месси, Гризманн

ПСЖ: Навас — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Курзава — Гуйе, Паредес — Кин, Дракслер, Мбаппе — Икарди.

Мнение букмекеров

Победа «Барселоны» – 2.1

Ничья – 4.0

Победа ПСЖ – 3.58

Трансляция

В прямом эфире матч в Украине покажет телеканал «Футбол-1».