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Футбол

Два потенциальных новичка на просмотре в Волыни

отАндрей Огородник

Фев 15, 2021 , ,
Вячеслав Велев

Луцкая «Волынь» руководство которой ставит перед командой задачу повыситься в классе по итогам нынешнего сезона, продолжает искать варианты усиления состава.

Как сообщает Sport Arena, на просмотре в команде Василия Сачко находятся два потенциальных новичка. Речь идет о полузащитнике «Мариуполя» Вячеславе Велеве, а также защитнике латвийской «Элгавы» Дмитрие Семенове, правами на которого владеет «Александрия».

Отметим, если Велев в нынешнем сезоне провел лишь три матча в чемпионате Украины, то Семенов в рамках чемпионата Латвии провел 19 поединков.

от Андрей Огородник

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