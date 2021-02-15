Два потенциальных новичка на просмотре в Волыни

Луцкая «Волынь» руководство которой ставит перед командой задачу повыситься в классе по итогам нынешнего сезона, продолжает искать варианты усиления состава.

Как сообщает Sport Arena, на просмотре в команде Василия Сачко находятся два потенциальных новичка. Речь идет о полузащитнике «Мариуполя» Вячеславе Велеве, а также защитнике латвийской «Элгавы» Дмитрие Семенове, правами на которого владеет «Александрия».

Отметим, если Велев в нынешнем сезоне провел лишь три матча в чемпионате Украины, то Семенов в рамках чемпионата Латвии провел 19 поединков.