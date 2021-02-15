Эпицентр усилился воспитанником Черноморца

Дунаевецкий «Эпицентр», который идет среди главных претендентов на повышение в классе, усилил свой состав первым новичком этой зимы.

Как сообщает официальная страница клуба с Хмельницкой области в Инстаграм, новичком «Эпицентра» стал Евгений Захарченко, который последние два сезона выступал в составе ещё одной команды региона — «Агробизнеса».

Отметим, Евгений Захарченко является воспитанником одесского «Черноморца», после которого играл в «Сумах» и в составе «Агробизнеса», правда, в команде из Волочиска он был лишь игроком ротации, сыграв за два сезона в семи матчах.