Неназванный клуб из Бельгии пытался приобрести лидера Зари

Луганская «Заря» во время зимнего трансферного окна могла потерять одного из своих ключевых исполнителей Владислава Кочергина.

По информации Игоря Цыганыка, руководство «Зари» имело конкретное предложение по Кочергину от одного из клубов бельгийского чемпионата. Название клуба не уточняется, но сумма, которую предлагали за футболиста не устроила руководство клуба.

Напомним, по итогам 2020 года Владислав Кочергин был признан лучшим игроком «Зари». В текущем сезоне на его счету пять голов и три результативные передачи в 12 матчах чемпионата Украины.