В Брюгге вспышка коронавируса?

Соперник киевского «Динамо» по 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Брюгге» может столкнуться с большими проблемами накануне поединка против вице-чемпиона Украины.

Как сообщает Nieuwsblad, по состоянию на сегодняшний вечер, сразу два игрока клуба сдали положительный тест на коронавирус, речь идет о Матее Митровиче и Стефано Денсвиле. Сегодня вся команда сдала ещё один тест на коронавирус, результаты которого должны стать известны позже.

Напомним, матч между «Брюгге» и «Динамо» должен состояться в ближайший четверг. Брюссельский клуб из-за подозрения на коронавирус не играл вчерашний матч чемпионата Бельгии против «Шарлеруа».