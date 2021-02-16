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Футбол

Экс-форвард молодежной сборной Украины перешел в Динамо Брест

отАндрей Огородник

Фев 16, 2021 , ,
Станислав Беленький

Воспитанник донецкого «Олимпика» Станислав Беленький, который на заре своей карьеры подавал огромные надежды, продолжит свои выступления в чемпионате Беларуси.

После на самых успешных периодов игры в чемпионате Словакии и Польши, где он играл за «ДАК» и «Заглембе», игрок подписал контракт с «Динамо» Брест, о чем сообщает твиттер экс-чемпионов Беларуси. Условия перехода не разглашаются.

Напомним, в совсем юном возрасте, выступая за «Олимпик» в сезоне 2017/2018 игрок отличился шестью голами и тремя результативными передачами, что пока так и остается его лучшим результатом в карьере.

от Андрей Огородник

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