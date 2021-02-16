Малиновский: Прошлый сезон в Аталанте получился неплохим

Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский подвел итоги прошлого года, за который он получил от УАФ награду за победу в номинации «Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом».

Полузащитник поблагодарил за эту награду, так как прошлый год получился очень интересным.

«Спасибо большое, мне приятно. Прошлый год получился очень интересным: мы вышли на Евро, я сыграл в ЛЧ, Лигу наций тоже можно занести в актив. Прошлый сезон в «Аталанте» получился довольно неплохим, но в этом все немножечко тяжелее идет из-за некоторых обстоятельств. Итальянский чемпионат не такой простой. Неплохо провел прошлый год, но в концовке мог сыграть лучше», — сказал футболист.