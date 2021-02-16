Яремчук провел свой лучший матч в карьере

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук продолжает удивлять своей игрой в составе бельгийского «Гента».

Вчера, в матче чемпионата Бельгии против «Мускрона» украинский форвард выдал возможно лучший свой матч в профессиональной карьере. На счету Яремчука три забитых гола и одна результативная передача, а его клуб выиграл со счетом 4:0.

Стоить отметить, что в нынешнем сезоне украинский бомбардир уже забивал три гола за матч, в ноябре прошлого года против «Васланд Беверена», но тогда в его активе не было результативной передачи. Всего в нынешнем сезоне в 21 матче чемпионата Яремчук забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи, что является лучшим его результатом в карьере. Ранее, на взрослом уровне, больше 10 голов за чемпионат он не забивал.